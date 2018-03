Il Coro di Bonnanaro tra i protagonisti della decima rassegna dei cori a “Cuncordu”

L’evento è in programma per sabato 24 marzo alle 18.30

Di: Antonio Caria

Importante appuntamento dedicato ai canti corali sabato 24 marzo a Nughedu San Nicolò. Grazie all’intenso lavoro organizzativo portato avanti dall’Associazione Culturale “Camineras” e dal coro a cuncordu “Santu Nigola”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, avrà luogo la tradizionale rassegna dei cori a “Cuncordu”, giunta quest’anno alla decima edizione.

A partire dalle 18.30, la Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari ospiterà le esibizioni, oltre che dei padroni di casa, anche del “Cuncordu ‘è Sette Dolores” di Santu Lussurgiu. Protagonista dell’evento anche il Meilogu, grazie alla presenza del Coro della Confraternita di Bonnanaro.

Questi ultimi proseguono nella loro attività di promozione e valorizzazioni delle tradizioni bonnanaresi, non solo in loco ma anche nei paesi limitrofi. Ormai conosciuti non solo in Sardegna ma anche nella penisola e all’estero, sono molto attivi nella comunità, specie durante il periodo della Settimana Santa.

Tra le loro iniziative, quella del “Quaresimale”, organizzato in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio Martire. Da tanti anni, animano con il canto del “Te Deum” la messa di ringraziamento del 31 dicembre mentre il 5 gennaio portano il canto de “Sos Tres Res”, su versi del famoso poeta locale Giuseppe Raga, in alcune case di Bonnanaro.

Inoltre, è prevista la partecipazione straordinaria della Confraternita Sant’Antonio Abate di Speluncatu (Corsica) e dei tenores “Murales” di Orgosolo.