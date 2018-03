Incidente in campagna, il 15enne non perderà il braccio: merito dei medici del Marino

L’auspicato epilogo, dopo ore in sala chirurgica

Di: Alessandro Congia

Buone notizie dopo il drammatico incidente di ieri, in località San Pietro, dove un minorenne ha rischiato di perdere un braccio. Al Marino, il personale medico ha tentato il tutto e per tutto, operando per oltre dieci ore nella sala del nosocomio cagliaritano: i chirurghi volevano in tutti i modi evitare l’amputazione dell’arto allo sfortunato 15enne che ieri, per circostanze di tragica fatalità, è finito incastrato nel macchinario del taglio legna nella zona di Castiadas.

L'INTERVENTO. Un drammatico incidente che ha lasciato familiari e soccorritori sotto shock: il giovanissimo ragazzo ora si trova ricoverato in rianimazione sempre al Marino, a Cagliari: i medici lasciano intravedere segnali positivi, il braccio è sotto costante controllo, è stato ricucito dopo un intervento chirurgico delicatissimo.

La macchina dei soccorsi, sabato pomeriggio, si è attivata immediatamente: prima l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha trasportato il minore dal luogo dell’incidente al Brotzu, successivamente un’ambulanza lo ha accompagnato al Marino, dove per l’appunto è entrato in sala di chirurgia restando sotto i ferri fino alle due del mattino.