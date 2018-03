Studentessa minorenne si lancia dal balcone: salva grazie ai Carabinieri

Il drammatico episodio poteva finire molto peggio

Di: Alessandro Congia

Salva per miracolo: intorno alle 9.30 di oggi, i Carabinieri della stazione di Cagliari Villanova sono intervenuti in via Boito presso l’abitazione di una studentessa minorenne che, tentando il suicidio, si è lanciata dal secondo piano della sua abitazione rimanendo appesa ai fili dello stendibiancheria dell’abitazione del piano sottostante.

I militari intervenuti con l'uso di una scala recuperata da una vicina della minore, hanno immediatamente soccorso la ragazza traendola in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 che prestato le prime cure e trasportato la studentessa al pronto soccorso dell’ospedale civile Binaghi.