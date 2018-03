“Storia, Tradizione, Fede”: sabato 24 marzo una conferenza su “Sa Chida Santa”

L’appuntamento è alle 18.30 presso il Centro culturale

Di: Antonio Caria

Da sempre, Cheremule cura nei minimi dettagli l’organizzazione dei riti della Settimana Santa. Partendo dal “Settenario dell’Addolorata” sino alla domenica di Pasqua, con “S’Incontru”, è tutto un turbinio di emozioni e di tradizione che riportano indietro nel tempo.

Attualmente in paese sono presenti sia la Confraternita di Santa Croce che due formazioni corali, "Su Cuncordu de Cheremule" e il "Coro Boghes de Cheremule", che si occupano di animare e organizzare i vari appuntamenti della settimana pasquale, quest’anno in programma dal 25 marzo all’1 aprile.

Ma com’era la Settimana santa tanti anni fa e com’è attualmente? Di questo si parlerà nel corso della conferenza “Sa Chida Santa in Cheremule - Storia, Tradizione, Fede”, organizzata dalla Confraternita di Santa Croce per sabato 24 marzo alle 18.30 presso il Centro Culturale in piazza Insorti Magiari.

In programma gli interventi del Priore Fausto Giuliani, del Sindaco Salvatore Masia e la proiezione di un documentario sui riti della Settimana Santa a Cheremule realizzato con dei filmati d'epoca. Inoltre, la serata sarà animata dai canti de "Su cuncordu de Cheremule" e del "Coro Boghes de Cheremule".