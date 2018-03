Incastra il braccio nella trinciatrice: ragazzo di 15 anni trasportato d’urgenza all’ospedale Marino

Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico

Di: Ansa

Un ragazzino di 15 anni è stato trasportato all'ospedale Marino a causa di una semi amputazione del braccio.

Il ragazzino si trovava all'esterno della sua abitazione a Castiadas e, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, stava armeggiando vicino a un trattore dotato di trinciatrice per tagliare la legna.

Per cause non ancora accertate il braccio del 15enne è finito nel macchinario da lavoro. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto di 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Marino. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per ricucire il braccio.