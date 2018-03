Carabinieri, giurano i nuovi ufficiali: premiati anche i militari distintisi nel servizio

Ecco chi sono i Carabinieri che hanno ricevuto gli encomi

Di: Alessandro Congia

A Cagliari, presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna (via Sonnino), si è svolta la cerimonia di giuramento di 7 Ufficiali neopromossi al grado di Sottotenente, provenienti dal grado apicale (Luogotenente) del ruolo Marescialli, vincitori di un concorso interno per titoli previsto dal recente riordino dell’Arma dei Carabinieri (in materia di carriera).

I nuovi ufficiali provengono da un lungo periodo di servizio nelle diverse articolazioni dell’Arma (organizzazioni territoriale, addestrativa e mobile) e sono appena rientrati dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove hanno frequentato un intensivo corso di formazione superiore.

In ragione dei principi ispiratori della riforma e della solida esperienza di questo tipo di professionalità (maturata nel ruolo marescialli) questi nuovi Ufficiali con compiti direttivi saranno a brevissimo impiegati, per lo più in incarichi operativi, presso alcuni reparti della Regione che si potranno avvalere del valore aggiunto di figure dalla ricca e matura professionalità.

La cerimonia, presieduta dal Generale di Divisione Giovanni Truglio, Comandante della Legione, si è svolta alla presenza dei Comandanti Provinciali CC dell’Isola, dei familiari dei neopromossi e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.



La manifestazione è stata anche la giusta occasione per la consegna delle ricompense (encomi) a 25 militari del Comando Provinciale di Cagliari distintisi in operazioni di servizio:

- 7 del Nucleo Investigativo (tra cui anche il Magg. Michele Cappa, Comandante del Nucleo) per l’operazione convenzionalmente denominata “Arancia Meccanica”, complessa attività investigativa che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito alla commissione di efferate rapine in abitazioni isolate, perpetrate con particolari modalità violente anche in danno di anziani e bambini, che si concludeva con l’arresto di 6 persone, il deferimento all’A.G. di ulteriori 71, nonché il sequestro di armi e stupefacenti ed il recupero di refurtiva (Province di Cagliari e Nuoro, 11 agosto 2014 - 02 luglio 2015);

- 2 della Compagnia CC di Iglesias (Maresciallo Maggiore Bauso Gabriele, Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e App. Sc. Angioni Carlo, del Comando Stazione CC di Uta) per l’arresto di Igor Diana (Siliqua CA, 12 maggio 2016), resosi responsabile dell’efferato duplice omicidio dei genitori adottivi;

- 2 della Compagnia CC di Sanluri (Mar. Cruciani Daniel, Comando Stazione CC di Sanluri e App. Sc. Pitzalis Loris, Centrale Operativa della Compagnia di Sanluri) per aver salvato una persona da tentativo di suicidio (Sanluri CA, 20 maggio 2017);

- 8 del Comando stazione CC di Sant’Antioco (Mar. Magg. Antonio Manicone, Mar. Ord. Lorenzo Bini, Brig. Marco Porricino, App. Sc. Q.S. Filippo Lo Bocchiaro, App. Sc. Claudio Chiriu, App.Sc. Rocco Del Prete, App. Davide Graziano Saputo, App. Emanuele Carrus) per aver condotto complessa attività investigativa che ha consentito di disarticolare un gruppo criminale responsabile di reiterati danneggiamenti, minacce con l’uso delle armi, altri gravi atti intimidatori perpetrati ai danni di cittadini e pubblici amministratori, nonchè di estesi incendi boschivi, compiuti allo scopo di assicurarsi il controllo criminale sulle attività economiche del territorio e su nuove aree di pascolo. le indagini si concludevano con l’arresto di 4 malviventi in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, ed il deferimento all’A.G. di ulteriori 2, riscuotendo il vivo plauso delle autorità e della cittadinanza” (Sant’Antioco CA, luglio 2016 - febbraio 2017);

- 3 del Comando Stazione CC di Sant’Andrea Frius (Mar. Ca. Matteo Attanasio, V. Brig. Luigi Cogoni, App. Diego Piludu) per aver tratto in salvo una persona affetta da gravi problemi psichici e motori, chiusa all’interno della propria abitazione in stato di incoscienza per l’inalazione dei fumi tossici da fiamme; in particolare facevano irruzione, estraevano una bombola di gas liquido e domavano le fiamme, scongiurando più gravi conseguenze (Sant’Andrea Frius CA, 21 gennaio 2017);

- 4 del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Cagliari di cui per salvato una persona da intenti suicidi:

• 2 (V. Brig. Francesco Paolo Barrile e App. Sc. Mario Affatigato) a Cagliari il 12 aprile 2017;

• 2 (Brig. Ca. Alessandro Puddu e App. Sc. Stefano Carboni) a Cagliari .