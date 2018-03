La Polizia denuncia un ragazzo di 21 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti della Squadra Mobile di Oristano, dopo alcuni mirati appostamenti, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione di un giovane di 21 anni incensurato.

A seguito del controllo, nella camera da letto del ragazzo, sono stati rinvenuti numerosi involucri preparati appositamente per contenere della sostanza stupefacente, alcuni bilancini di precisione, 12 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa un etto e un contenitore con all’interno marijuana essiccata per un peso pari ad 80 grammi, il tutto per un valore sul mercato di circa mille euro.

Quanto sopra è stato sequestrato e il giovane denunciato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.