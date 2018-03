Non dichiarano al Fisco i canoni di affitto: evasi 40 mila euro

Controlli della Guardia di finanza

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso due distinti controlli nei confronti di altrettante persone, proprietari, al 50% ciascuno, di un immobile a uso commerciale.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione in affitto dell’immobile.

L’attività dei militari, che ha riguardato i periodi d’imposta compresi tra il 2015 ed il 2016, ha permesso di accertare che l’uno non ha inserito nella dichiarazione dei redditi canoni di locazione per 19.700 euro, mentre l’altra ha omesso di presentare la prevista comunicazione al fisco non dichiarando così i 19.700 euro, derivanti dall’affitto.

Dall’inizio dell’anno, le Fiamme gialle della tenenza di Sarroch, nello specifico settore hanno effettuato 10 interventi constatando oltre 296.000 euro di ricavi non dichiarati all’erario.