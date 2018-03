A Monte Santo in elicottero

Festa di Pasquetta sulla montagna simbolo del Meilogu per festeggiare i Santi Elia ed Enoch

Di: Antonio Caria

Il lunedì dell’Angelo è un giorno molto atteso dalla comunità di Siligo. In questa occasione, infatti, i pellegrini si recano a piedi sulla vetta del Monte Santo per festeggiare i Santi Elia ed Enoch.

Un evento molto particolare dall’alto valore simbolico: una scalata circa un’ora, lungo un sentiero che porta alla Chiesa, situato a 733 metri di altezza. Un panorama meraviglioso che, specie nelle belle giornate, spazia fino alla Corsica. Una volta arrivati in cima, ci si avvia verso l’edificio religioso dove i pellegrini compiono i classici tre giri di ringraziamento.

La festa, in passato celebrata il martedì dopo Pasquetta, è molto sentita dai silighesi ma anche dagli abitanti dei paesi limitrofi e viene curata da un apposito comitato, guidato dal Presidente Giacomo Ledda, che anche durante l’anno si prende cura della Chiesa.

La novità degli ultimi anni è la presenza dell’elicottero. Anche quest’anno, la Pro loco, quest’anno guidata da Angela Maria Pisoni, ha deciso di usufruire, per la giornata del 2 aprile, di questo valido supporto per permettere, a tutti di poter portare il proprio omaggio ai due Santi.

Il programma prevede l’inizio dei voli alle 9.00 alle 11.00, per poi riprendere (salita e discesa) alle 12.30, subito dopo la Santa Messa e la processione. Gli stessi riprenderanno alle 15.00 al termine della pausa pranzo (13.00).

Il costo del volo (silighesi) è di 22 per salire e 22 per scendere mentre per i non residenti 27 euro per salire e 27 per scendere. I bambini pagano dai 3 anni in su. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3495318498.