Muore schiacciato dal trattore

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Berchidda, dove un agricoltore è morto schiacciato da un trattore.

La vittima si chiamava Roberto Pinna e aveva 44 anni. Il trattore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e ha schiacciato l’uomo non lasciandoli scampo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso.