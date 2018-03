Tragico incidente, anziano cade dentro un pozzo e muore

Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Tragedia in via Gramsci, a Villanovafranca. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per il recupero di una persona anziana caduta dentro un pozzo: sul posto è presente la squadra territorialmente competente il nucleo Sommozzatori che si sono calati nel pozzo per il recupero del cadavere dell’uomo, con il supporto di una squadra dei colleghi del soccorso Alpino Fluviale per scendere e risalire in sicurezza.

A casa dell'anziano, luogo del tragico evento, anche i Carabinieri di Sanluri che stanno cercando di appurare se si sia trattato di un suicidio o di una tragica fatalità: per ora l'ipotesi più avvalorata è che l'ottantenne sia scivolato dentro la cavità nel tentativo di prendere dell'acqua per poi precipitare rovinosamente e morire.