Compattatore finisce fuori strada: rallentamenti al traffico sulla SS 131

Sul luogo dell'incidente la Polizia stradale di Macomer

Di: Redazione Sardegna live

Nella mattinata di oggi un mezzo compattatore di rifiuti, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada. L’incidente è accaduto sulla Strada statale 131, al chilometro 141, in direzione Sassari.

Fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze.

Il traffico ha subito rallentamenti. Il mezzo si trova ancora a bordo della carreggiata in attesa di speciale autogru proveniente da Sassari.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Macomer.