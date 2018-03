Air Italy, presentato il nuovo collegamento da Olbia a Mosca

Partirà dalla Sardegna dal prossimo 2 giugno

Di: Redazione Sardegna Live

“A poco più di un anno dal primo decollo del Milano Malpensa Mosca, Air Italy si è presentata all’edizione 2018 della fiera del turismo di Mosca, MITT, con dati molto positivi. In occasione della fiera sono stati rafforzati i legami con i principali operatori russi, sempre più interessati sia al volo quotidiano su Milano Malpensa, sia alla Costa Smeralda”.

A dirlo è la Compagnia aerea italiana con sede a Olbia, che fu fondata con il nome di Alisarda nel 1963 per poi essere cambiato in Meridiana nel 1991.

L’investimento di Air Italy sul collegamento fra Mosca Domodedovo e Milano vede, rispetto allo stesso periodo del 2017, i posti offerti quasi raddoppiati, passando da 43mila a 78mila e da 4 frequenze settimanali ad un volo quotidiano.

Meridiana opera sul mercato russo anche un volo settimanale fra Mosca e Olbia Costa Smeralda, che partirà dalla Sardegna dal prossimo 2 giugno, ogni sabato, con ritorno la domenica dall’aeroporto Domodedovo.

L’aeromobile in servizio sulle linee Air Italy da e per Mosca è un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e 14 in business class.