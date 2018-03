Rifiuti, distribuzione mastelli per la raccolta porta a porta: ecco i quartieri e le strade interessate

Consegna kit dal 19 al 31 marzo

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la distribuzione dei kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Gli abitanti dei quarteiri Fonsarda, Villanova, La Vega e San Benedetto convolti nel porta a porta, dal 19 al 31 marzo riceveranno a casa i contenitori e i materiali utili.





Questi gli appuntamenti e le strade interessate:





- San Benedetto (dal 19 al 24 marzo)

Boccaccio, Cattaneo, Copernico, Guicciardini, Lagrange, Macchiavelli, Paruta, Poliziano, Sarpi e Spanedda.

- Villanova (dal 19 al 24 marzo)

Bosa, Garibaldi, Giardini, Macomer, Marghinotti, Ozieri, Piccioni, San Domenico, San Giacomo, San Giovanni, San Mauro, San Rocco, San Saturnino, Sulis, Tempio, Tristani, 24 Maggio.

- Fonsarda (dal 26 al 31 marzo)

Bandello, Belgrado, Bembo, Biasi, Cappellino, Capula, Castiglione, Cavallino, Chiabrera, Ciusa, Del Platano, Dei Valenzani, Figari, Galassi, Mainas, Metes, Melis, Nicolò Tommaseo, Rosa, San Carlo Borromeo, Stampa.

- La Vega (dal 26 al 31 marzo)

Basilicata, Calabria, Canavese, Dalmazia, Friuli, Garfagnana, Irpinia, Istria, Kennedy, La Vega, Lazio, Liguria, Lombardia, Lomellina, Marche, Molise, Piceno, Piemonte, Romagna, Salento, Toscana, Trentino, Umbria e Versilia.

I mastelli saranno consegnati a domicilio da personale riconoscibile anche attraverso un tesserino identificativo. Come di consueto la consegna, che avverrà tra le 8 e le 20, andrà avanti ogni giorno sino al completamento delle zone. In caso di assenza degli inquilini, gli incaricati provvederanno a effettuare la consegna indicando tramite avviso una nuova data.

Contenitori e materiale informativo potranno comunque essere ritirati in qualsiasi momento al Centro Informazioni in via Ciusa 133 (da lunedì a sabato dalle 8 alle 20), nelle tre isole ecologiche presenti in città (operative da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 all'angolo tra via Pisano e via Newton, nel Parcheggio Cuore in prossimità del vecchio stadio Sant'Elia e nel parcheggio di via Puglia, in zona cimitero San Michele) e nel deposito di via Sangré, angolo via Nervi (da lunedì a sabato dalle 8 alle 12).

Ogni famiglia riceverà 5 contenitori (mastelli) impilabili, personalizzati e non cedibili, distinti per ciascuna tipologia di rifiuto: organico, plastica, multimateriale (vetro, latta e lattine), carta e cartone e residuo secco indifferenziato.

Insieme ai contenitori saranno consegnati gli strumenti informativi necessari per approfondire la conoscenza dei nuovi servizi e aiutare i cittadini nel passaggio al nuovo sistema di raccolta: l’ecocard (un documento di riconoscimento, personale, a uso esclusivo del nucleo familiare e che consente di usufruire di tutti i servizi previsti); l’ecobolario (un piccolo vocabolario, utilizzabile fin da subito, nel quale sono riportate in ordine alfabetico le tipologie di rifiuto, le categorie e le corrispondenti modalità di smaltimento); il decalogo (un elenco di semplici ma importanti accorgimenti utili a rendere i nostri comportamenti più sostenibili per l’ambiente e per la qualità della nostra vita). In una seconda fase sarà consegnato il calendario con le indicazioni dei giorni di raccolta di ciascuna tipologia di rifiuto.

Per usufruire gratuitamente del servizio di ritiro degli ingombranti è sempre attivo il numero verde 800533122.

Tutte le informazioni sulle novità e le attività del nuovo servizio di gestione dei rifiuti possono essere reperite al Centro informazioni in viale Ciusa 133, aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 20.

Intanto, il Comune di Cagliari intende avviare una serie di appuntamenti per illustrare i dettagli del “Porta a porta” agli Amministratori di condominio.

Il primo incontro è in programma lunedì 19 marzo alle 11 nei locali dell'ex Distilleria di Pirri. I rappresentanti dell'amministrazione e il personale specializzato che gestisce il servizio, illustreranno il corretto conferimento dei rifiuti e saranno a disposizione, al termine, per ulteriori delucidazioni e chiarimenti sulle modalità di raccolta.