Deliberata l’adesione all’Asel

La decisione è arrivata nel corso della giunta comunale del 9 marzo

Di: Antonio Caria

La giunta comunale di Siligo, presieduta dal Sindaco Mario Sassu, ha dato parere favorevole all’adesione all’Associazione Sarda Enti Locali. Una decisione importante che permetterà all’Amministrazione comunale di avvalersi di un Ente con compiti di consulenza e assistenza, oltre che di coordinamento con gli altri organismi istituzionali».

«Attualmente – si legge nella delibera del 9 marzo – si sente l’esigenza di realizzare un coordinamento delle istanze dei Comuni ed assicurare le rappresentanze degli interessi degli Enti Locali presso le Autorità di Governo Centrale, Regionale e Provinciale».

L’Asel, che ha la sua legale a Cagliari, ha come finalità quella di tutelare le autonomie locali. Nello specifico, definire i diritti e gli interessi dei Comuni associati, di promuovere e coordinare lo studio e le soluzioni, di intervenire, con i propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si amministrano interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni, di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera innanzi alle Autorità Regionali di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita comunale e di esaminare i problemi riguardanti i segretari e i dipendenti comunali.

L’Adesione all’Asel costerà al comune la somma di 119, 04 euro che comprende una quota annuale di 50 euro più 0,08 centesimi da moltiplicare in base al numero degli abitanti (al 31 dicembre 2017 Siligo conta 863 residenti).