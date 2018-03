Auto in fiamme a San Michele, intervengono i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto questa notte

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora i piromani in azione che danno fuoco alle auto in sosta. E’ accaduto questa notte, dove una vettura parcheggiata in via Pietro Scornigiani, zona via Cornalias, è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo, (quasi certamente di origine dolosa), ma l’auto è andata totalmente distrutta.