Bando Erasmus Plus, 1500 soggiorni di studio in Europa nel prossimo anno accademico

Ecco come poter partecipare al bando

Di: Alessandro Congia

Pubblicato dall’Ateneo cittadino il nuovo bando “Erasmus+ Studio” con tantissime opportunità di mobilità all'estero nel prossimo anno accademico 2018/2019.

Per gli iscritti dell’Università di Cagliari sono disponibili 1500 soggiorni di studio in Europa per sostenere esami, per preparare la tesi o per un periodo di mobilità combinata studio+tirocinio. Gli studenti potranno soggiornare all’estero tra il primo giugno 2018 e il 30 settembre 2019 e, grazie a risorse stanziate dall’Unione Europea, dal Miur e dalla Regione Sardegna, agli studenti più meritevoli saranno assegnate 750 borse di mobilità.

Le domande per partecipare alla selezione potranno essere compilate online fino alle ore 14 del prossimo 4 aprile collegandosi al servizio ESSE3 sul sito www.unica.it

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Direzione per la didattica e l’orientamento dell’Ateneo - Settore mobilità studentesca ed attività relative ai programmi di scambio - direttamente in via San Giorgio 12 a Cagliari, telefonando al numero 070.675.6534 oppure via email a erasmus@unica.it.