Project Financing: contratto valido

"Il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio di civiltà giuridica"

Di: Ansa

"Il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio di civiltà giuridica. E cioè che un'amministrazione, in questo caso la Asl e l'Ats, non può intervenire mediante l'esercizio di poteri autoritativi per far cessare l'efficacia di un contratto sottoscritto tra le parti. Può azionare rimedi civilistici recedendo dal contratto o può andare da giudice civile per far dichiarare la risoluzione per inadempimento".

Lo ha dichiarato all'ANSA l'avvocato Antonello Rossi, legale con Giorgio Fracastoro a Maria Teresa Grassi, del Polo Sanitario della Sardegna centrale (Pssc), dopo la sentenza del Consiglio di Stato sul Project financing, il contratto da quasi un miliardo di euro con cui erano stati affidati nel 2008 al Pssc la costruzione di ospedali, la loro manutenzione e i servizi di assistenza domiciliare e infermieristica per quasi trent'anni.

Il Pssc aveva fatto ricorso al Tar dopo l'annullamento in autotutela sia del contratto originario che dell'atto aggiuntivo due, da parte della Asl di Nuoro e dell'Ats Sardegna. Annullamento arrivato dopo il parere dell'Autorità anticorruzione nell'agosto 2016: secondo l'Authority il contratto originario del Project è illegittimo perché "il rischio imprenditoriale è riposto interamente sul pubblico".

Con la sentenza di ieri il Consiglio di Stato ha annullato invece l'atto aggiuntivo due del contratto, dando ragione al Tar.

"Per noi neppure questo atto andava annullato ma rispettiamo la decisione dei giudici - ha proseguito l'avv. Rossi -. Il mio auspicio è che partendo dalla sentenza del Consiglio di Stato che conferma la validità ed efficacia del contratto originario del 2008, l'amministrazione e il concessionario si possano sedere intorno a un tavolo e verificare se le parti hanno intenzione di proseguire eliminando le criticità che in un contratto così complesso ci possono stare".