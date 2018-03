Due giorni di festa in onore di San Giuseppe

In programma la Via Crucis e la processione per le vie del paese

Di: Antonio Caria

Padria si prepara a festeggiare San Giuseppe. Il calendario dei festeggiamenti, predisposto dal Comitato e dal Parroco Valdomiro Dos Santos, prenderà il via venerdì 16 marzo alle 17.00, con la Via Crucis seguita, alle 17.30, dalla celebrazione della Santa Messa e dalla recita dei Vespri.

Sabato 17, sempre alle 17.30, avrà luogo la processione per le vie del paese seguita dalla Santa Messa. Al termine di ogni funzione liturgica, gli organizzatori offriranno un rinfresco presso il centro sociale. Al Santo è dedicata una Chiesa risalente al diciannovesimo secolo e situata davanti al colle omonimo.