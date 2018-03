Il Conservatorio porta in scena i Carmina Burana di Orff

I concerti andranno in scena domani, venerdì 16 e giovedì 22 marzo

Di: Antonio Caria

Nuova iniziativa del Conservatorio di Cagliari. Stavolta, i protagonisti saranno Carmina Burana di Carl Orff, cantata scenica basata su 24 poemi trovati tra gli omonimi canti medievali, che verranno proposti con un triplice concerto.

Il primo andrà in scena domani 15 marzo alle 19,30 nella chiesa di San Luca a Quartu Sant’Elena, i successivi venerdì 16 alle e giovedì 22 marzo nell’Auditorium dell’istituzione musicale (in piazza Porrino).

Gli ultimi due (orario d’inizio 18.30) avranno anche uno scopo benefico, con una raccolta fondiraccolta fondi per la costruzione di una scuola nel degradato quartiere di Rodolfo Grios, nella cittadina di Chinantega, in Nicaragua, e raccogliere soldi per le borse di studio da destinare ai migliori giovani musicisti dei due conservatori della Sardegna.

Le esibizioni vedranno protagonisti l’Orchestra del Conservatorio, diretta da Alberto Pollesel, il Coro del Conservatorio, diretto da Giuseppe Erdas e Pompeo Vernile, e il Coro di voci bianche “Chorus opera” diretto da Laura Porceddu.

Le voci soliste saranno i soprani Ilaria Vanacore (15-16 marzo) e Maria Grazia Piccardi (22 marzo), il tenore Michelangelo Romero, il baritono Francesco Leone. Al pianoforte ci saranno invece Marco Francesco Schirru e Federico Melis.

Inoltre, con il concerto del 16, il Conservatorio aderisce al progetto “Nuevos Horizontes”, ideato dall’associazione Solidando a favore dei bambini più sfortunati del Centro America mentre, con quello in programma il 22, si contribuisce a raccogliere fondi per il concorso di esecuzione musicale “Golfo degli Angeli”, in collaborazione con il Lions Club Cagliari est.