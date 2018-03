Il giudice costituzionale Nicolò Zanon rimette il mandato

Alla Corte dal 2014, è indagato per peculato per uso improprio dell'auto blu

Di: Dante Tangianu

Passi, si fa per dire, un politico, passi (per abitudine alle statistiche) anche un comune magistrato, ma un giudice della Corte costituzionale proprio no. Eppure, è successo: Nicolò Zanon, nominato alla Consulta da Giorgio Napolitano nel 2014, è indagato per peculato. Per la procura di Roma, il giudice avrebbe fatto uso improprio dell’auto blu (con autista) a cui ogni membro della Corte ha diritto. In pratica, la moglie, docente di diritto costituzionale, ex consigliera comunale di Milano e autrice di saggi sulla parità di genere, si sarebbe servita della macchina per esigenze della famiglia.

Intanto, indagato per peculato, il giudice si è dimesso, per “rispetto delle istituzioni” e sicuro “di poter dimostrare l’insussistenza del reato”. Pare, però, che le sue ragioni non siano così scontate, visto che il Procuratore di Roma Paolo Ielo ha iscritto il collega nel registro degli indagati. È verosimile, infatti, che le stesse ragioni siano dalla parte di chi sostiene che il diritto di “uso esclusivo” dell’auto blu con autista sia di ciascun giudice della Consulta e non già dei suoi familiari.

Insomma, vedremo come andrà a finire questo scontro tra giudici. Diciamo che il cittadino, se si parla di moralità, con i magistrati è ancora più severo che non con i politici. Anche il giudice è un uomo che può sbagliare? Si sarebbe anche propensi a crederlo se non ci fosse una certezza in un Paese dove c’è tutto e il contrario di tutto. E cioè che anche l’uso improprio dell’auto blu ascritto al giudice Zanon, se i fatti lo proveranno, non sia la conferma dell’esistenza della punta di un iceberg in cui i vizi e le virtù si rincorrono e sono gli stessi comuni ad altri settori della società in cui viviamo.