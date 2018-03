Tragedia sulla 554: uomo travolto e ucciso da un'auto

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo

Di: _

Era uscito di casa ieri sera e in stato confusionale si è messo a passeggiare, raggiungendo la Statale 554 dove un'auto lo ha travolto.

E' stata identificata la vittima dell'incidente avvenuto alle 4 a Selargius: si chiamava Pasquale Locci, 82 anni di Monserrato. Non era un senza tetto come sembrava inizialmente, viveva a Monserrato e, da quanto si apprende, aveva qualche problema cognitivo dovuto forse all'età. Ieri è uscito di casa a piedi, allontanandosi verso la 554.

Ha raggiunto l'incrocio con via Nenni dove ha attraversato. Proprio in quel momento arrivava la Renault Clio condotta da una donna di 39 anni di Maracalagonis che non lo ha visto, travolgendolo. I soccorsi arrivati in pochi minuti si sono rivelati inutili.

Questa mattina i familiari dell'anziano, non trovandola a casa si sono messi alla ricerca, scoprendo che era stato investito.