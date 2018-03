Nuova fiction tv: George Clooney a Olbia per un sopralluogo

Il sindaco Nizzi: "Sarebbe un'occasione incredibile di visibilità per la Gallura e per tutta la Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Tra due settimane si saprà se la fiction tv "Comma 22", diretta da George Clooney, sarà girata anche a Olbia, nell'aeroporto dismesso di Venafiorita.

L’attore americano sta valutando la situazione. A confermarlo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che su Facebook ha anche pubblicato una foto con Clooney. “Come è noto, in questi giorni l'attore e regista George Clooney è in visita a Olbia per valutare alcune location che si presterebbero bene a rappresentare la sua ultima opera, attualmente in fase di sviluppo.

Ho avuto il piacere di incontrarlo e scambiare con lui diverse impressioni. È rimasto colpito dalla bellezza della nostra terra, della quale aveva un grande ricordo. Spero vivamente che questo suo sopralluogo porti la nostra città al centro anche dello scenario cinematografico.

Sarebbe un'occasione incredibile di visibilità per la Gallura e per tutta la Sardegna, nonché un'interessante finestra sullo sviluppo di un settore al quale siamo sempre stati molto attenti”.