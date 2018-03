Minaccia e aggredisce il padre con un manico di scopa: arrestato

Arrestati anche due cittadini gambiesi per furto

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto, in due distinti interventi, tre persone.

Il primo episodio si è verificato nella mattinata di sabato quando la polizia è stata allertata per un’aggressione. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli agenti, un uomo avrebbe colpito il padre, al quale avrebbe chiesto del denaro, con un manico di scopa.

Il figlio lo avrebbe anche minacciato di incendiargli l’attività commerciale qualora non gli avesse consegnato i soldi. Solo l’intervento dell’altro fratello avrebbe scongiurato l’aggressione.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Trattenuto presso le camere di sicurezza, è in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.

Il secondo episodio si è verificato intorno all’1.30 di questa notte, quando gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Via Sassari a seguito di una segnalazione di furto di cellulare perpetrato da due cittadini stranieri ai danni di un giovane. Le dettagliate descrizioni dei due responsabili hanno consentito, in pochissimi minuti, di rintracciare le due persone, originari del Gambia.

A carico di entrambi, da un approfondito controllo tramite il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, sono emersi diversi alias con i quali gli stessi hanno perpetrato diversi reati contro il patrimonio.

Anche i due stranieri sono stati tratti in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.