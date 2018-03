Domenica 25 marzo “Il risveglio della natura: tra botanica e archeologia”

Una giornata alla conoscenza delle piante organizzata dalla Cooperativa Siendas

Di: Antonio Caria

La Cooperativa Siendas di Thiesi ha promosso per domenica 25 marzo, una escursione guidata per conoscere meglio le varietà botaniche e le tracce lasciate dall’uomo in zona nel corso dei millenni.

“Il risveglio della natura: tra botanica e archeologia”, questo il titolo dell’iniziativa, ricade nell’ambito delle attività per la riscoperta e la valorizzazione del territorio del Meilogu.

Grazie alla preziosa guida di un erborista, ci si addentrerà all’interno di questo territorio, tra sugheri e lecci, alla scoperta delle piante medicinali commestibili e delle varie essenze della macchia mediterranea.

Una scelta non casuale quella del mese di marzo in quanto, si legge nella nota, «è il momento in cui il nostro territorio si copre di fiori, di colori e di insetti che con il loro importantissimo lavoro fanno in modo che la natura si rinnovi ogni anno».

La partenza è fissata per le 10.00 all'ingresso principale della sughereta di "Su Padru". Subito dopo, i partecipanti avranno modo di percorrere un sentiero che porta al parco artificiale di Su Sauccu.

Durante il tragitto (circa 4 chilometri), un delegato di Forestas e un erborista illustreranno gli alberi, gli arbusti, le erbe e il loro utilizzo In contemporanea, si potrà effettuare una visita guidata al protonuraghe Su Eredu.

Consigliato un abbigliamento sportivo, scarpe da trekking idrorepellenti e uno zaino per il pranzo al sacco e l’acqua. Il costo è di 15€ a persona (gratis per i bambini sotto i 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono 3498311073 (Alba), 3494479291 (Maria) e 3404701559 (Maria Giovanna).