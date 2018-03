Solo Women Run, un “esercito rosa” di 7mila donne invade la città

La bellissima iniziativa sociale che ha coinvolto "l’universo femminile" nel capoluogo sardo

Di: Alessandro Congia

Colore che primeggia, il rosa: le magliette indossate da migliaia di donne danno un tocco di originalità e vitalità in una Cagliari che si risveglia con una leggera pioggia e il vento che si è attenuato a metà mattina.

Scopo della manifestazione è davvero lusinghiero, La 4. Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile più solidale d’Italia organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar e sotto l’egida di Asi, è in programmadomenica 11 marzo 2018 nella versione Pink Color Edition su un percorso completamente nuovo e, per la prima volta, tutto cittadino.

Il capoluogo sardo sarà colorato da migliaia di donne, con il tetto massimo fissato a quota 7mila complessive (Open+Challenge), delle quali non più di 300Challenge. La grande festa vivrà un momento esaltante anche all’arrivo delle concorrenti quando, da un palco all’insegna di musica e intrattenimenti, verrà più volte dato il via allo speciale color blast, il lancio della polvere rosa fornita a tutte le partecipanti.

Confermata la formula che prevede un percorso Challenge di10 kmcon classifica finale e uno Open di 5 km aperto a tutte (da 0 a oltre cent’anni), da affrontare correndo o camminando. Solo alla Open sono ammesse carrozzine a spinta e passeggini.

IL PERCORSO. Partenza da Largo Carlo Felice, nell’intera sede stradale da piazza Yenne all’intersezione con via Roma, si è poi snodata lungo via Roma, viale Diaz, via Dante Alighieri, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza Costituzione e via Manno, per il rientro in Largo Carlo Felice dove sarà posizionato l’arrivo. La gara Open prevede un solo giro, quella Challenge due.