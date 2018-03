Truffa sul web, cerca di vendere un trattore inesistente: calabrese denunciato dai Carabinieri

L’episodio è stato smascherato dai militari dell’Arma del Comando di Nuoro

Di: Alessandro Congia

Prosegue l’azione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo all’annoso fenomeno delle frodi in materia di acquisti on-line. I militari della stazione Carabinieri hanno denunciato un giovane residente nella provincia di Reggio Calabria.

Il malfattore, dai modi affabili, per accalappiare la vittima applicava prezzi assolutamente concorrenziali e forse proprio questo dato, in un periodo di crisi come quello attuale, ha costituito il tassello più importante per far cadere la vittima nella sua trappola, tentando di vendere un trattore agricolo sul sito di annunci on line “Subito.it” per la cifra di duemila euro, riuscendo così ad ottenere 400 euro di anticipo da un 30enne di Lanusei. I militari dopo la denuncia sono riusciti ad accertare che la carta ricaricabile Poste Pay sul quale è stato effettuato l’accredito era intestata al calabrese, già gravato da precedenti analoghi.

E’ molto importante prestare molta attenzione agli annunci dai prezzi vantaggiosi. Pertanto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, invita i cittadini a sporgere immediata denuncia nei comandi Arma dislocati in tutta la provincia. Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.