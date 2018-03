Cagliari sotterranea, riapre al pubblico il mega deposito sotterraneo di Monte Urpinu

“Smilitarizzato” da tempo, sotto le viscere del compendio militare: enormi cisterne e passaggi nascosti

Di: Alessandro Congia

Ritorna a grande richiesta a Cagliari, Domenica 25 Marzo, la manifestazione culturale Monumenti sotterranei. Cosa si cela sotto l’enorme compendio che si scorge dall’asse mediano di scorrimento veloce: quanti e quali i cunicoli segreti. L'ingresso è gratuito.

Le guide esperte accompagneranno i visitatori nel mega deposito sotterraneo di carburanti creato nel 1930 sotto Monte Urpinu dall’Aeronautica Militare, con una importante novità: verrà mostrato il ramo più vecchio dell’impianto sotterraneo, con le gallerie e i serbatoi, per un giro completo. L’evento è a numero chiuso.

Non solo. Le visite guidate, domenica 25 marzo, racchiudono grandi novità con una visita esaustiva e completa del sito, esteso ben15 ettari. Ma attenzione, per evitare lunghe code sarà possibile prenotare inviando una e-mail a sardegnasotterranea@gmail.com oppure via sms e whatsapp al 339 8001616.

All’iniziativa, fortemente voluta dalla community di Sardegna Sotterranea, collaborano varie associazioni sotto l’egida dell’Agenzia Italtours. Il 68° mo deposito è un sito militare che si addentra nella Cagliari Sotterranea con un dedalo di gallerie celate sotto Monte Urpinu.

Domenica 25 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, riaprirà i battenti per i più curiosi che, impugnando una fonte di luce individuale, desiderano esplorare il sottosuolo del capoluogo sardo.

La decisione è giunta dopo il grande successo di pubblico del 1 ottobre 2017 che ha consentito a più di un migliaio di persone, di accedere alle bellezze situate sotto i nostri piedi.

Nel deposito si terranno visite guidate regolate per gruppi ordinati. Una nuova pagina della Cagliari sotterranea sarà disponibile “grazie alla Regione Sardegna alla quale va il nostro plauso per aver creduto nell’iniziativa, monumenti sotterranei, e per averci consentito la replica comunque già da noi preventivata per domenica 25 marzo” afferma entusiasta Marcello Polastri alla guida del team Sardegna Sotterranea.

La e-mail di conferma stampata unitamente al modulo di adesione, con una fonte di luce individuale, scarpe chiuse (no tacchi per le signore, né infra-dito o sandali per tutti). PENA L’ESCLUSIONE DALLA VISITA. Nel sito vanno rispettate le prescrizioni e regole anche riportate nei cartelli. Non si fuma dentro i sotterranei e negli spazi esterni.

Scrivere, per aderire, a sardegnasotterranea@gmail.com

Obbligatorio rispettare quanto richiesto, pena il non accesso al sito, per motivi di sicurezza!

QUESTI I TURNI DELLE VISITE che dureranno ciascuna circa 1 ora.

MATTINA turni a rotazione dalle ore: 9-10; 10-11; 12-13.

SERA, dalle 15 alle 16, poi 16-17 e 17-18.