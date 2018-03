Milioni di metri cubi d’acqua a mare. Pili: “Ecco la vergognosa situazione di un’Isola assetata”

La denuncia dell’ex deputato sardo, Mauro Pili: “Spreco di prezioso liquido a danno dei sardi”

Di: Alessandro Congia

Cosa sta succedendo nel cuore della Barbagia, dove paradossalmente l’acqua viene scaricata a mare, nonostante il malessere sociale che aleggia nei territori assetati. Un lungo dossier, con foto e video, è stato preparato dal leader di Unidos, Mauro Pili, che attacca senza risparmiare colpi i vertici di Abbanoa.

"Ecco la diga del Govossai – accusa Pili – esistono gli impianti di interconnessione tra la diga del Govossai e la diga di Olai, a quattro chilometri, che sono stati letteralmente abbandonati dal gestore idrico dell’Isola, la diga di Olai è vuota, tutto il resto sono chiacchiere in libertà, questi sono i fatti – denuncia l’ex deputato sardo - esiste la connessione tra i due bacini idrici più alti della Sardegna, indispensabili per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni nuoresi. Gli impianti di Pratobello sono stati completamenti abbandonati e vandalizzati, portati via tutti i quadri elettrici e la struttura è alla mercé di chiunque, a chi dice che l'acqua venga lasciata al suo decorso naturale racconta il falso solo con l'obiettivo di nascondere la realtà dei fatti. Quella connessione tra la diga piccola e quella più grande era stata concepita proprio per evitare quello che sta accadendo in questi giorni, gran parte di quell'acqua sarà buttata e non potrà essere riutilizzata per le esigenze idropotabile del territorio

e qualcuno cerca di nascondere questa vergogna – accusa con toni polemici Mauro Pili - ecco come Abbanoa ha mantenuto gli impianti di connessione tra la diga del Govossai e quella di Olai, ecco perchè sta scaricando a valle senza alcun criterio, sprecando immensi quantitativi d'acqua che sarebbero stati importantissimi per riempire la diga di Olai ferma ad appena il 25% della sua capacità , una gestione devastante che lascia comprendere tutti i maldestri tentativi di manipolare le notizie e cercare di giustificare ciò che non è giustificabile”.