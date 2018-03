Droga e merce rubata all’Auchan, nei guai un cittadino del Gambia

I militari dell’Arma l’hanno arrestato in via Mameli

Di: Alessandro Congia

Furto e detenzione di sostanze stupefacenti. Con queste accuse i Carabinieri della Radiomobile di via Nuoro, hanno tratto in arresto Sissoko Aboubacar, del ’94, originario del Gambia, disoccupato, residente in una cittadina del nuorese.

I militari l’hanno perquisito nella zona di via Mameli: addosso al giovane è stata rinvenuta refurtiva sottratta qualche ora prima dal centro commerciale Auchan “Santa Gilla" (del valore complessivo di cento euro), 15 dosi di marijuana, hashish e un coltello a serramanico.