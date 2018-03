Attentato incendiario in uno studio legale, arrestato un 61enne di Elmas

L’inquietante episodio è avvenuto questa notte, intorno alle due del mattino

Di: Alessandro Congia

Durante la notte scorsa, a Elmas, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato, per danneggiamento in flagranza, un incensurato cagliaritano Giulio Arca, classe 1957, intercettato dai militari subito dopo essersi reso responsabile di un attentato incendiario contro lo studio legale di un avvocato, in via Salomone, sempre a Elmas.

L'arresto è arrivato al termine da un inseguimento per le vie cittadine complicato dal fatto che lui fosse a bordo di uno scooter, dal quale, peraltro, nelle fasi di arresto perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra e procurandosi delle lievi escoriazioni al volto.

Al termine delle formalità di rito è stato pertanto trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari in via Nuoro in stato di arresto, in attesa della del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

Le indagini sono in corso per chiarire i motivi del folle, pericoloso e grave gesto compiuto dall'uomo. Le fiamme, che hanno interessato gli infissi di tre finestre del solo studio legale, si sono spente poco dopo e comunque l'area è stata successivamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Cagliari.