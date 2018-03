Tentano il colpo al distributore automatico, ladri scappano a mani vuote

A colpi di pietra hanno tentato invano di spaccare l'automatico delle sigarette

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, intorno alle 8.30, i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo, sono intervenuti al bar-tabacchi di viale Poetto (conosciuto come "nonno toto"), in quanto nel corso della notte ignoti mediante un sasso infrangevano il vetro del distributore automatico di sigarette verosimilmente per impossessarsi della merce.

I ladri non sono riusciti nel loro intento in quanto l'azione furtiva è stata resa inutile per la presenza di una lastra in ferro a protezione dei prodotti in vendita, a quel punto sono scappati a mani vuote. Le indagini, da parte dei militari coordinati dal tenente Stafano Martorana, sono tuttora in corso per cercare di risalire agli autori del gesto.