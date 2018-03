La grande sensibilità dei bambini di 4 anni della scuola dell'infanzia di Buddusò in occasione della festa dedicata alla donna

Ecco la foto con poche frasi, ma di grande significato

Di: Redazione Sardegna Live

Le frasi che leggete nei cartelli immortalati da questa fotografia sono state pensate e trasmesse dai bambini di 4 anni della scuola dell'infanzia di Buddusò. Nella giornata dell'8 marzo dedicata alla festa della donna, le insegnati hanno voluto condividere i pensieri dei piccoli uomini di domani.

"Seguiamo un progetto triennale che è basato sulle quattro emozioni principali, tristezza, felicità, rabbia e paura e analizziamo con i bambini i vari argomenti proposti" spiega l'insegnante Antonietta Palmas.

"L'ultimo tema che a noi sembrava opportuno discutere è stato quello del bullismo e del rispetto per le donne e le persone in generale. Nemmeno noi pensavamo a un risultato di questo tipo! Non inculchiamo idee, semplicemente esortiamo i bambini a parlare ed esprimere le loro idee chiedendo semplicemente quali emozioni provano e che cosa ne pensano.... semplice! Nelle foto sono state immortalate delle semplici frasi, per questioni di spazio, ma abbiamo un archivio non indifferente".