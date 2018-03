Incidente sulla Statale 131: un tir finisce contro un'Ape 50. Coinvolte anche tre auto

Un incidente stradale di è verificato questa sera lungo la strada Statale 131 alle porte di Cagliari. Un’Ape 50, per motivi ancora in corso di accertamento è andata a scontrarsi contro un tir Bartolini. Altre tre auto che sopraggiungevano sono andate a schiantarsi contro i due mezzi.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e l’Anas.

Tutte le persone a bordo dei mezzi coinvolti hanno riportato per fortuna solo ferite lievi.

La squadra dei Vigili del fuoco, coordinata dalla sala operativa 115, all'arrivo sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi, in particolare un’autovettura che ha avuto una perdita di benzina. Successivamente è stata messa in sicurezza tutta la sede stradale.