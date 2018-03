Un successo per il video "Perfect in Sardo"

La traduzione in sardo della canzone di Ed Sheeran subito condivisa su Internet

Di: Antonio Caria

Sono semplici ragazzi ma con una passione in comune: la musica. Il loro passatempo quotidiano è stare insieme al ritmo incalzante di una canzone. Una casa presa in affitto, un ritrovo dove poter dar sfogo alla loro grande passione.

È questo il legame che unisce Simone Soro, Vincenzo Pistuddi, Alessio e Matteo Coni, Giovanni Deriu, Chiara Chessa, Salvatore Veratti, Gianmario Tedde, Marco Canu e Niccolò Masia, tutti di Siligo.

Un giorno, questi nuovi “Ragazzi Prodigio” della musica hanno deciso di tradurre e proporre in sardo la famosa canzone di Ed Sheeran, “Perfect”.

Il brano musicale è stato registrato a Sassari e il video postato su YouTube. Un successo di visualizzazioni e condivisioni. La voce è di Simone Soro mentre il video è stato realizzato da Vincenzo Pistuddi.

La speranza di tutti i loro paesani è che questi ragazzi continuino a coltivare la loro passione e, perché no?, anche tradurre in sardo qualche altra opera musicale, in maniera tale da mantenere vivo il legame con la loro terra.