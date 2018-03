Tassa sui rifiuti meno cara: boom del riciclo e guerra contro gli incivili

La buona notizia è che i cittadini pagheranno ancora meno

Di: Alessandro Congia

La Tari si ridurrà anche quest'anno. L’annuncio ufficiale è dell’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Pisu. I costi complessivi legati alla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani sono scesi fino a 2 milioni 550 mila euro. Nel 2015 ammontavano a ben 3 milioni di Euro. La notizia ufficiale arriva anche sulla pagina istituzionale di FB, "Diario del cittadino Sestu".

I sestesi, che hanno una delle tasse rifiuti più basse dei comuni italiani, risparmieranno nel 2018, in media, circa il 3% rispetto al 2017. Merito anche del servizio di recupero del rifiuto da spazzamento stradale attivato a luglio dell'anno scorso e della cresciuta quantità di plastica vetro e carta conferita presso le piattaforme di riciclo.

A febbraio è tornato attivo anche il Tecnocasic che ci consentirà di gestire più serenamente i rifiuti ingombranti dopo un anno di enormi difficoltà per tutti i comuni della zona. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio Comunale. Intanto, confermano dal municipio di via Scipione, continua la guerra a chi abbandona rifiuti a bordo strada in periferia.