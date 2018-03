Tragedia a Lanusei. Muore un ragazzo di 21 anni

Ferito l'amico di 20 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 14 nella circonvallazione sud di Lanusei.

Un ragazzo di 21 anni, Raffaele Mulas, era alla guida di una Ford Fiesta quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato violentemente contro un palo dell’illuminazione.

A causa del terribile impatto il giovane ha perso la vita. L’amico che viaggiava con lui, Mattia Mulas di 20 anni, invece è rimasto ferito ed è stato trasportato immediatamente in ospedale non in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, gli agenti del commissariato di Lanusei, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale medico del 118.

Il ragazzo che ha perso la vita, Raffale Mulas, è figlio di un Carabiniere nonché presidente dell’A.V.L., l’associazione volontari Lanusei.

Photo Credit SARDEGNA LIVE