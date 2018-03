Fiamme appiccate ad una cantina, paura in un palazzo popolare a Sant'Elia

L’episodio in pieno giorno, danni strutturali per migliaia di euro all'edificio

Di: Alessandro Congia

Sarebbe di origine dolosa l’incendio che intorno alle 11 si è sviluppato in una cantina del palazzo Bodano, in via Schiavazzi, a Sant'Elia. Le fiamme hanno completamente distrutto uno scooter, un mobile e altri suppellettili presenti all’interno del locale.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e del Distaccamento del Porto, che hanno evitato il peggio: nel pianerottolo diversi mesi fa, un altro rogo che avevano danneggiato un’altra cantina. Le indagini, per cercare di risalire ai responsabili del gesto, sono affidate agli investigatori delle forze dell’ordine.