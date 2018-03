Circolo senza licenza per somministrazione cibo e bevande: 5mila euro di multa

Al presidente del circolo è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro

Di: Alessandro Congia

Proseguono incessanti i controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia. La Squadra Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, nel corso di mirati servizi di verifica del rispetto della normativa vigente all’interno degli esercizi pubblici nelle aree dell’hinterland cagliaritano ha sanzionato nei giorni scorsi, il presidente di un circolo privato in località Settimo San Pietro.

Gli operatori, nel corso del controllo, hanno accertato che all’interno dell’attività venivano somministrati alimenti e bevande anche alle persone non socie, contravvenendo alla normativa vigente in materia. Al presidente del circolo è stata comminata una sanzione amministrativa per un importo di 5.000 euro.