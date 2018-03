Ajò a Chentina 2018: venerdì 9 marzo riunione promossa dalla Pro loco

Tra gli argomenti trattati, la visione del programma definitivo e la consegna dell'acconto spese

Di: Antonio Caria

La speranza degli organizzatori è quella di fare modo che in questa edizione di "Ajò a Chentina" tutto vada per il meglio. La volontà non manca e tutti, indistintamente, stanno dando il loro contributo per la buona riuscita della manifestazione, in programma per sabato 24 marzo.

A questo proposito, continua l'incessante lavoro della Pro loco di Torralba guidata dalla Presidente Rossana Masala che, a questo proposito, ha convocato per venerdì 9 marzo alle 21.30, presso l'aula riunioni delle ex scuole elementari, riservata ai soci, ai cantinieri e a coloro che vogliono dare il loro contributo all'organizzazione dell'evento.

Tra gli ordini del giorno, la consegna dell'acconto spese per ogni cantina, la definizione del menù, la visione del programma definitivo e la distribuzione dei ticket per la prevendita.