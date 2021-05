Cagliari. Tenta di rubare l'auto esposta nella concessionaria Acentro

Fermato da una guardia giurata, in manette un 37enne a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ha tentato di rubare un'auto in esposizione, ma è stato bloccato da una guardia giurata e arrestato dai carabinieri. Nei guai è finito un 37enne, ora agli arresti domiciliari in attesa del processo.

L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 18. Il giovane è entrato nella concessionaria d'auto come un normale cliente. Utilizzando alcune chiavi universali è riuscito ad aprire una cassetta di sicurezza in cui erano custodite le chiavi della auto in esposizione, ancora da immatricolare.

Come visto in tanti film americani, ha prelevato l'auto che più gli piaceva: una fiammante Alfa Romeo Giulietta ancora da immatricolare. È salito a bordo, ha messo in moto e ha tentato di allontanarsi. Ha percorso all'interno dell'autosalone solo 50 metri, poi ha visto una guardia giurata e ha preferito parcheggiare la Giulietta, tentando di allontanarsi a piedi. Ma il vigilante lo ha fermato per chiedergli spiegazioni, a quel punto lo ha spintonato e tentato di colpire alo volto.

Il 37enne è stato bloccato e consegnato ai carabinieri.