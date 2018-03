Quinta edizione dei “Monumenti Aperti”: venerdì 9 marzo prima riunione organizzativa

L’appuntamento è alle 18.30 presso il Convento Francescano

Di: Antonio Caria

Per la quinta volta nella sua storia, Padria si prepara ad ospitare la manifestazione “Monumenti Aperti”, promossa dalla Imago Mundi e giunta alla ventiduesima edizione.

Ancora una volta, quindi, l’antica “Gurulis Vetus” avrà modo di mettere in mostra le sue bellezze architettoniche, e archeologiche. Tanti i turisti che, nelle passati edizioni, hanno avuto modo di visitare le Chiese di Santa Giulia, Santa Croce, San Giuseppe, Santa Maria degli Angeli, il convento dei Francescani, fino ad arrivare al granaio e a casa Piras, al parco dei Tre Colli e al museo civico.

Per far si che si possa ripetere il successo degli scorsi anni, si è deciso di mettere subito in moto la macchina organizzativa. A questo proposito, è stata convocata per venerdì 9 marzo alle 18.30, presso il Convento Francescano, una prima riunione destinata alle Associazioni, agli operatori commerciali e a coloro che intendono dare il loro contributo alla manifestazione.