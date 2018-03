Armato di ascia semina il panico in Comune e scappa: è ricercato dai Carabinieri

Ha minacciato la guardia giurata e danneggiato due distributori automatici

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 11, negli uffici dell’assessorato delle politiche sociali del Comune di Cagliari, un uomo di mezza età è entrato all’interno del palazzo di via Nazario Sauro, chiedendo di essere ricevuto dagli operatori in turno.

Nel momento in cui veniva informato circa la chiusura degli stessi, l’uomo ha dato in escandescenza e ha estratto dai propri indumenti un’ascia di circa 50 cm, con la quale ha minacciato la guardia giurata della vigilanza "CoopService" intervenuta per allontanarlo.

L’uomo è stato accompagnato verso l’uscita dove ha però danneggiato con l’arma due distributori automatici per poi darsi precipitosamente alla fuga verso le vie limitrofe facendo perdere le sue tracce.

Le indagini sono tuttora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Cagliari, stazione Stampace. L’energumeno indossa dei pantaloni mimetici, è alto circa 1 metro e 80, corporatura media, nazionalità italiana.