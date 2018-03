Ritrovato un minorenne che si era allontanato da una Casa Famiglia di Oristano

Era in compagnia di un coetaneo

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Orosei sono stati impegnati nella ricerca di un ragazzo, non ancora maggiorenne, che si era allontanato da qualche tempo da una Casa Famiglia di Oristano.

La segnalazione dell’allontanamento del giovane dal centro è stata immediatamente diramata a tutti i Comandi Arma dell’isola da parte della Compagnia Carabinieri di Oristano.

Una volta diramate le ricerche, la pattuglia della Stazione di Orosei, grazie alla descrizione e alle fotografie, ha rintracciato in una via del centro del paese il giovane, in buone condizioni di salute, in compagnia di un suo coetaneo.

Una volta ritrovato, il ragazzo è stato nuovamente affidato ai responsabili della Casa Famiglia di Oristano.