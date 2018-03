Raid al distributore automatico, i Carabinieri arrestano una coppia di pregiudicati

L’episodio ai danni di un macchinario installato in pieno centro a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Intorno alla mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati per tentato furto aggravato in concorso: si tratta di Pierpaolo Ganna, del 76 e Giorgia Melis, classe 1994.

I militari, impegnati in un servizio di pattuglia nel centro città, giunti in via Mameli altezza civico 9, presso i locali del self service h.24 "Vending Solution", hanno sorpreso i due che, utilizzando un tubo metallico di circa 1 metro, stavano scassinando i distributori automatici per impossessarsi del denaro contenuto all'interno.

I militari dell'Arma intervenivano subito ammanettandoli e sottoponendoli agli arresti domiciliari. Sul posto giungeva anche il proprietario dei distributori che calcolava il danno complessivo in circa 2.000 euro.