Previsioni meteo: domani pioggia e temporali

tempo previsto sull'Italia per martedì 6 marzo

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare

NORD:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON DEBOLI PRECIPITAZIONI, A

CARATTERE NEVOSO SULLE ALPI E SULL'APPENNINO A PARTIRE DA 1000-1200

METRI, IN ATTENUAZIONE POMERIDIANA SUL SETTORE OCCIDENTALE AD

ECCEZIONE DELLA LIGURIA DI LEVANTE.



CENTRO E SARDEGNA:

- Condizioni Di Maltempo Su Sardegna E Regioni Tirreniche Con Piogge

E Temporali Anche Diffusi Che Si Estenderanno Rapidamente Anche A

Quelle Orientali;

QUALCHE FIOCCO DI NEVE SULL'APPENNINO ABRUZZESE OLTRE 1200-1400

METRI.

- PARZIALE MIGLIORAMENTO SU MARCHE ED ABRUZZO DALLA SERA.



SUD E SICILIA:

- NUVOLOSITA' ESTESA CON ASSOCIATI FENOMENI A PREVALENTE CARATTERE DI

ROVESCIO O TEMPORALE DAPPRIMA SULLE AREE TIRRENICHE PENINSULARI ED

APPENNINICHE E GIA' DA META' MATTINA ANCHE SU QUELLE IONICHE ED

ADRIATICHE, RISULTANDO ANCHE DI FORTE INTENSITA' SU CAMPANIA E

SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA;

- SUL SETTORE OCCIDENTALE DELLA SICILIA MOLTE NUBI CON ISOLATI

PIOVASCHI, SUL RESTO DELL'ISOLA VELATURE IN TRANSITO MATTUTINO.



TEMPERATURE:

- MINIME IN AUMENTO SU PIANURA PADANO-VENETA, PIEMONTE ED UMBRIA, IN

LIEVE DIMINUZIONE SU TOSCANA E REGIONI MERIDIONALI TIRRENICHE, SENZA

VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;

- MASSIME IN FLESSIONE SU A SARDEGNA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA E

COSTE TIRRENICHE MERIDIONALI, STAZIONARIE SULLA SICILIA, IN RIALZO

SUL RESTO DEL TERRITORIO, PIU' SENSIBILE SU BASSO PIEMONTE, MARCHE ED

ABRUZZO.



VENTI:

- DA MODERATI A FORTI OCCIDENTALI SULLE DUE ISOLE MAGGIORI E SU QUASI

TUTTE LE REGIONI MERIDIONALI IN PARZIALE ATTENUAZIONE DURANTE LA

SECONDA PARTE DELLA GIORNATA;

- DEBOLI OCCIDENTALI AL CENTRO E SUL MOLISE CON RINFORZI SULLE AREE

APPENNINICHE;

- DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE AL NORD.



MARI:

- MOLTO AGITATI IL CANALE DI SARDEGNA ED IL TIRRENO MERIDIONALE

SETTORE OVEST;

- DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL MAR DI SARDEGNA, IL TIRRENO

MERIDIONALE SETTORE EST;

- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI, MAR LIGURE, RESTANTE TIRRENO, STRETTO DI

SICILIA E IONIO SETTENTRIONALE;

- MOLTO MOSSO IL RESTANTE IONIO;

- DA MOSSO A MOLTO MOSSO L'ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;

- MOSSO L'ALTO ADRIATICO.

Tempo previsto per domani mattina

Tempo previsto per domani pomeriggio

Tempo previsto per domani sera

Tempo previsto per domani notte