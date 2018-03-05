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In Sardegna

Previsioni meteo: domani pioggia e temporali

tempo previsto sull'Italia per martedì 6 marzo

Previsioni meteo: domani pioggia e temporali

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare


NORD:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON DEBOLI PRECIPITAZIONI, A
CARATTERE NEVOSO SULLE ALPI E SULL'APPENNINO A PARTIRE DA 1000-1200
METRI, IN ATTENUAZIONE POMERIDIANA SUL SETTORE OCCIDENTALE AD
ECCEZIONE DELLA LIGURIA DI LEVANTE.

CENTRO E SARDEGNA:
- Condizioni Di Maltempo Su Sardegna E Regioni Tirreniche Con Piogge
E Temporali Anche Diffusi Che Si Estenderanno Rapidamente Anche A
Quelle Orientali;
QUALCHE FIOCCO DI NEVE SULL'APPENNINO ABRUZZESE OLTRE 1200-1400
METRI.
- PARZIALE MIGLIORAMENTO SU MARCHE ED ABRUZZO DALLA SERA.

SUD E SICILIA:
- NUVOLOSITA' ESTESA CON ASSOCIATI FENOMENI A PREVALENTE CARATTERE DI
ROVESCIO O TEMPORALE DAPPRIMA SULLE AREE TIRRENICHE PENINSULARI ED
APPENNINICHE E GIA' DA META' MATTINA ANCHE SU QUELLE IONICHE ED
ADRIATICHE, RISULTANDO ANCHE DI FORTE INTENSITA' SU CAMPANIA E
SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA;
- SUL SETTORE OCCIDENTALE DELLA SICILIA MOLTE NUBI CON ISOLATI
PIOVASCHI, SUL RESTO DELL'ISOLA VELATURE IN TRANSITO MATTUTINO.

TEMPERATURE:
- MINIME IN AUMENTO SU PIANURA PADANO-VENETA, PIEMONTE ED UMBRIA, IN
LIEVE DIMINUZIONE SU TOSCANA E REGIONI MERIDIONALI TIRRENICHE, SENZA
VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;
- MASSIME IN FLESSIONE SU A SARDEGNA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA E
COSTE TIRRENICHE MERIDIONALI, STAZIONARIE SULLA SICILIA, IN RIALZO
SUL RESTO DEL TERRITORIO, PIU' SENSIBILE SU BASSO PIEMONTE, MARCHE ED
ABRUZZO.

VENTI:
- DA MODERATI A FORTI OCCIDENTALI SULLE DUE ISOLE MAGGIORI E SU QUASI
TUTTE LE REGIONI MERIDIONALI IN PARZIALE ATTENUAZIONE DURANTE LA
SECONDA PARTE DELLA GIORNATA;
- DEBOLI OCCIDENTALI AL CENTRO E SUL MOLISE CON RINFORZI SULLE AREE
APPENNINICHE;
- DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE AL NORD.

MARI:
- MOLTO AGITATI IL CANALE DI SARDEGNA ED IL TIRRENO MERIDIONALE
SETTORE OVEST;
- DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL MAR DI SARDEGNA, IL TIRRENO
MERIDIONALE SETTORE EST;
- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI, MAR LIGURE, RESTANTE TIRRENO, STRETTO DI
SICILIA E IONIO SETTENTRIONALE;
- MOLTO MOSSO IL RESTANTE IONIO;
- DA MOSSO A MOLTO MOSSO L'ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;
- MOSSO L'ALTO ADRIATICO.

 

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Tempo previsto per domani pomeriggio

Tempo previsto per domani sera

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