Sassari. Auto fuori strada in Viale Porto Torres: ferito conducente

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Un Range Rover si è ribaltato per cause in corso di accertamento ed è finito fuori strada, oltre il guard rail. L’incidente è avvenuto ieri notte, intorno alle 23:45, in Viale porto Torres a Sassari, all'altezza della rotonda per Santa Maria di Pisa.

Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dell’auto dai Vigili del fuoco giunti sul posto e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale.