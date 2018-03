Donna di 62 anni muore mentre si apprestava ad entrare nella cabina elettorale

Nonostante i tentativi dei medici non c'è stato nulla da fare

Di: Ansa

Dopo aver fatto la fila per votare, ha accusato un malore mentre si apprestava ad entrare nella cabina elettorale ed è morta. È accaduto ieri verso le 21.30 a Siliqua, nel sud Sardegna, a una trentina di chilometri da Cagliari: vittima una donna di 62 anni.

La donna si era recata nel seggio elettorale della scuola di via Milano, a Siliqua. Dopo aver accusato il malore si è seduta nel corridoio, le persone che si trovavano vicino a lei l'hanno subito soccorsa.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi dei medici per la 62enne non c'è stato nulla da fare. Dopo la tragedia il seggio è rimasto chiuso per circa un'ora.