Furti in casa, in trappola tre ladruncoli seriali del posto

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno denunciato tre soggetti dediti ai furti in abitazione: a seguito di un caso verificatosi nel pomeriggio di ieri domenica 4 marzo, le indagini condotte dalla stazione di Domusnovas, hanno consentito di rintracciare gli autori del reato.

Si tratta di tre soggetti originari della zona, M.C. (classe 84), B.G. (classe 91) ed una ragazza P.C. (classe 96), solo quest’ultima non aveva ulteriori precedenti di polizia. I tre, tra le ore 15:00 e le ore 17:00 di ieri, approfittando della temporanea assenza della proprietaria (una anziana vedova) per l'esercizio del diritto di voto, si sono introdotti all’interno della sua abitazione portando via un cellulare, due orologi ed un televisore.

Non appena ricevuta la denuncia, l’Arma di Domusnovas si è mossa per tentare di ricostruire il fatto; col le informazioni raccolte i Carabinieri hanno operato una perquisizione a carico dei tre suddetti riuscendo a recuperare parte della refurtiva, mentre la restante parte è stata rinvenuta nei pressi della casa della vittima (verosimilmente persi durante la fuga). Le indagini a carico dei tre soggetti sono attualmente in corso per cercare eventuali collegamenti con eventuali altri furti.