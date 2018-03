Pistola e denaro in macchina, la Polizia arresta due giovani

L’equipaggio della Volante ha fermato il veicolo in via Quirra: ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla Polizia di Stato per chiedere prevenzione e sicurezza, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Alessandro Asunis, 39enne con precedenti di polizia e Fabio Murru, 30enne, entrambi di Cagliari responsabili in concorso di porto di arma clandestina e munizioni.

Nel pomeriggio di domenica gli agenti della Squadra Volante, mentre percorrevano via Quirra hanno fermato un’autovettura Fiat 500 Abarth con due persone a bordo. Durante il controllo è apparso subito evidente ai poliziotti che i due giovani mostravano un atteggiamento estremamente nervoso e da un primo controllo è emerso che Asunis aveva precedenti per reati in materia di armi.

Atteso l’arrivo di altri due equipaggi, al fine di poter operare con maggiore sicurezza, gli stessi agenti hanno proceduto a controllare minuziosamente l’autovettura e sotto il tappetino posteriore del lato passeggero era occultata una pistola a tamburo calibro 38 special, con matricola abrasa e con un proiettile inserito nel tamburo; mentre nel vano porta oggetti, all’interno di un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti gli altri 4 proiettili dello stesso calibro mancanti dal tamburo.

Fabio Murru, che si trovava alla guida, è stato trovato in possesso della somma di 410 euro in banconote di vario taglio e di un cellulare. Al termine degli accertamenti di rito i due sono stati tratti in arresto e accompagnati su disposizione del pubblico ministero di turno, presso la casa circondariale di Uta.